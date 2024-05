Droga vira febre entre jogadores da Premier League

A Premier League é referência no cenário mundial do futebol, pois é considerada a melhor liga do planeta. Apesar disso, a Inglaterra sofre com alguns problemas externos que podem interferir no torneio. Um exemplo disso é um entorpecente que se popularizou entre os jogadores.

Trata-se do “Snus”, uma droga que, segundo os atletas, auxilia na melhora de suas performances, além do nível de concentração. Contudo, mesmo com o benefício imediato, o produto pode causar prejuízos a longo prazo. Isso porque o snus é composto por nicotina e pode causar a dependência química. Além de outras substâncias, que podem facilitar desenvolvimento de câncer, problemas cardiovasculares e até deterioração dental.

Assim, a droga se tornou uma preocupação para especialistas da saúde, além de dirigentes do futebol. O entorpecente tornou-se um hábito dentro dos vestiários e até no banco de reservas na Inglaterra. Alguns de seus usuários mais famosos são os atacantes Jamie Vardy, do Leicester, que retornou à Premier League. Assim como Rashford, do Manchester United.

Vale ressaltar que o “Snus” não produz fumaça e tem duas versões. Tanto com a presença ou não de tabaco. No primeiro caso, é também conhecida como “bolsa de nicotina”. Assim, os adeptos ao seu uso a ingerem de forma oral e o colocam entre o lábio superior e a linha das gengivas. Além de vendido em pequenos sachês.

Premier League enfrenta a liberação do uso pessoal do “snus”

Importante ressaltar que a comercialização da droga é limitada a alguns países da União Europeia, grupo que o Reino Unido não é mais integrante. Além disso, não há a proibição do uso pessoal. A propósito, a Agência Mundial de Antidopagem (Wada) também não impede sua utilização. Mesmo assim, comunicou que a nicotina integra o seu programa de monitoramento desde 2012.

Aliás, para um produto fazer parte desse processo de observação precisa corresponder às seguintes exigências:

Capacidade de influenciar a melhora do desempenho esportivo

Indicar uma possibilidade ou certa ameaça à saúde de atletas profissionais

Desrespeitar o espírito esportivo

