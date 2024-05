Botafogo avalia elenco para traçar estratégia de mercado

Classificado para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, o Botafogo começa a avaliar o seu próprio elenco para traçar uma estratégia de mercado para a próxima janela de transferências, a partir de julho. Comissão técnica e diretoria estão em sintonia para identificar quais são as posições mais carentes do atual plantel do Mais Tradicional.

Segundo o jornal “O Globo”, a tendência é o clube buscar um zagueiro e um meia mais ofensivo. Na primeira posição, o técnico Artur Jorge conta com Halter, Bastos, Barboza e Segovia. Pablo, ex-Flamengo, disputou apenas uma partida e se machucou. Já para o setor de articulação, o treinador bracarense conta com Eduardo e Romero, sendo o último afastado, recentemente, por problemas disciplinares.

Entre os alvos, o principal é Almada, meia do Atlanta United, dos Estados Unidos. O argentino estava no grupo que sagrou-se campeão mundial, em 2022, no Qatar. Portanto, tirá-lo da Terra do Tio Sam e trazê-lo para o Brasil não deve ser nada fácil. No entanto, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, já conversou com a fera. As notícias do front foram alvissareiras.

Por outro lado, há a possibilidade de o Botafogo negociar alguns nomes. Assim que chegou ao clube, Artur Jorge alertou sobre a necessidade de enxugar o elenco. Assim, o Botafogo emprestou alguns jogadores, como Raí (CRB), Newton (Criciúma) e Urso (Vila Nova), além de vender Janderson (Vitória). O Glorioso ainda pode se desfazer de outras opções do plantel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.