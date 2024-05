Victor Hugo alcança marca importante pelo Flamengo

Com um gol de Pedro no segundo tempo, o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 na Arena Amazônia e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo teve um sabor especial para Victor Hugo. Afinal, o meio-campista de 20 anos alcançou uma marca histórica pelo clube.

100 jogos pelo Flamengo

Na última quarta-feira (22/05), Victor Hugo entrou na vaga de Everton Cebolinha no fim do segundo tempo. O meio-campista, dessa forma, completou 100 jogos pelo Flamengo. O jogador é cria das categorias de base do clube e uma das joias do elenco rubro-negro.

O meio-campista estreou profissionalmente com Paulo Souza, em 2022. No entanto, ele só adquiriu sequência e se firmou entre os titulares com Jorge Sampaoli, em 2023. O jogador perdeu espaço depois da chegada de Tite e tem sido pouco utilizado em 2024, mas continua sendo visto com bons olhos no clube.

Durante estes 100 jogos pelo Flamengo, Victor Hugo marcou seis gols e deu seis assistências. Além disso, conquistou três títulos: uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. O meio-campista tem contrato no clube até dezembro de 2028 e conta com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$557 milhões).

O Flamengo entra em campo na próxima terça-feira (28/05), diante do Millonarios, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. Com Victor Hugo no banco de reservas, os jogadores rubro-negros buscam uma vitória para terminar esta primeira fase na liderança. Afinal, os comandados de Tite estão na segunda colocação, com três pontos de desvantagem em relação ao Bolívar, primeiro da chave.

