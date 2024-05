Com James, Colômbia faz convocação para amistosos antes da Copa América

Colombia's midfielder #10 James Rodriguez claps during the international friendly football match between Romania and Colombia at the Metropolitano stadium in Madrid on March 26, 2024. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

O meio-campista James Rodríguez segue em alta com a atual comissão técnica da seleção colombiana. Nesta quinta-feira (23), o nome do jogador do São Paulo apareceu na lista de convocados para os amistosos prévios a Copa América.

Além de James, outros cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro constam na lista do técnico argentino Néstor Lorenzo. São os casos de Jhon Arias (Fluminense), Borré (Internacional), Richard Ríos (Palmeiras), Santiago Arias (Bahia) e Sebastián Gomez, do Coritiba.

No dia 8 de junho, a Colômbia enfrenta a seleção anfitriã do torneio continental, os Estados Unidos. Já no dia 15 do mesmo mês, o adversário será a Bolívia. De acordo com a programação divulgada pela Federação Colombiana de Futebol (FCF), a apresentação dos atletas na seleção acontece no próximo dia 27 de maio, em Barranquilla.

Neste momento, a lista conta com 28 integrantes, algo que força o corte de dois nomes para a montagem da convocação para a Copa América. Isso porque a Conmebol permite o máximo de 26 atletas inscritos na competição que ocorre entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Veja a convocação da Colômbia para os próximos amistosos

