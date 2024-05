Confira quanto o Flamengo ganhou com a classificação às oitavas da Copa do Brasil

A vitória por 1 a 0 em Manaus, diante do Amazonas, carimbou a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o time carioca jogava apenas pelo empate, afinal, venceu o jogo de ida, no Rio de Janeiro, também por 1 a 0. Além da classificação para a próxima fase da competição, o Rubro-Negro também ficou com R$ 3,4 milhões de premiação.

O valor é distribuído pela CBF para equipes que passam da terceira fase da Copa do Brasil. Aliás, na competição, o Mais Querido já faturou R$ 5,6 milhões.

Caso chegue até a final da Copa do Brasil, como aconteceu nos últimos dos anos, o Flamengo receberá mais R$ 13,3 milhões. Se bater campeão, ficará com a premiação de R$ 70 milhões (vice-campeão fica com R$ 30 milhões).

Oitavas de final

As oitavas de final do torneio serão nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Os clubes, agora, aguardam a CBF anunciar a data do sorteio.

