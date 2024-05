Corinthians embala sequência positiva com Carlos Miguel de titular

No dia 23 de abril, o Corinthians foi derrotado pelo Argentinos Juniors por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana e Cássio, então capitão e titular, deu uma entrevista polêmica. Na ocasião, o camisa 12 desabafou e deixou aberta a possibilidade de ir embora do clube.

A partir da entrevista, Carlos Miguel foi escolhido por António Oliveira para assumir a titularidade e deixou a sombra de Cássio no banco de reservas. No primeiro duelo, o arqueiro teve pouco trabalho diante do Fluminense e viu o Corinthians vencer o adversário por 3 a 0. Desde então, ele mostrou qualidade e o time evoluiu no setor defensivo.

Apesar de ver a diretoria complicar as coisas fora das quatro linhas, Carlos Miguel e Corinthians emplacaram uma boa sequência. No total, foram sete jogos como titular e cinco vitórias. Além disso, passou quatro jogos sem sofrer gols.

Flamengo

O único revés ocorreu diante do Flamengo. No Maracanã, Carlos Miguel e Corinthians sucumbiram e a derrota por 2 a 0 levantou a chama da crise. Logo depois do revés, o goleiro chegou a bater de frente com os jornalistas. Inclusive, no jogo contra o Fla, Carlos Miguel teve a sua única falha desde a titularidade garantida. No gol de Pedro, ele viu a bola passar por baixo da sua mão.

Calendário do Corinthians

Agora, o próximo jogo do Corinthians será no dia 28. Diante do Racing-URU, a equipe de António Oliveira joga a sua classificação as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será na Neo Química Arena.

Números de Carlos Miguel como titular:

7 jogos

5 vitórias

1 empate

1 derrota

4 gols sofridos

