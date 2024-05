Lucas Paquetá pode ser banido do futebol por envolvimento com apostas; entenda

O nome de Lucas Paquetá ganhou os noticiários esportivos nesta quinta-feira (23) por suposto envolvimento com escândalo das apostas no futebol inglês. O meia foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por influenciar quatro jogos e receber cartões amarelos com o propósito de favorecer o resultado de apostas. O jogador estava sendo investigado há quase um ano, mas ainda não havia sido denunciado formalmente pela entidade. Dessa maneira, o Jogada10 explica o que pode acontecer caso seja condenado e o jogador pode pegar uma punição severa.

Lucas Paquetá foi acusado de violar quatro vezes a Regra E5.1 da Federação Inglesa durante quatro partidas da Premier League. Segundo essa regra, um jogador “não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em, ou em conexão com um jogo, ou competição.”

Segundo a documentação da FA, as infrações relacionadas a apostas são diferentes das acusações de manipulação de jogos. No entanto, se for comprovado que uma aposta influenciou o resultado ou o andamento de uma partida, a acusação será específica e não considerada apenas uma infração de aposta. Dessa maneira, um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido do futebol pelo resto da vida.

O meia brasileiro foi denunciado por levar cartão amarelo em quatro partidas da Premier League. Contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; contra o Aston Villa, em 12 de março de 2023; contra o Leeds United, em 21 de maio de 2023; contra o Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

‘Lucas Paquetá influenciou diretamente’

De acordo com a denúncia da FA, Paquetá “influenciou diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas”.

A Federação Inglesa não especifica em seu regulamento disciplinar as penalidades para quem viola a regra E5.1. No entanto, para casos de uso de informação privilegiada em apostas, as punições podem variar de uma suspensão de seis meses até banimento vitalício, além de multa.

Por fim, Paquetá “tem até 3 de junho para responder a estas acusações, bem como para pedir uma extensão deste prazo”, diz a mensagem, concluindo com a informação de que “a Federação não fará mais comentários até à conclusão do caso”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.