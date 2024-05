Gabigol está na mira de gigantes do futebol brasileiro

Com laços estremecidos com torcida e diretoria do Flamengo, Gabigol tem seu futuro incerto no clube carioca. Aliás, com vínculo até o fim de dezembro, o camisa 99 pode assinar pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano. No entanto, o jogador desperta interesse de gigantes do futebol brasileiro já para a próxima janela de transferências. Dois deles são Cruzeiro e Athletico.

Com a chegada do novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, os cruzeirenses se animaram com a possibilidade de contratação de grandes nomes, como Gabigol. Nesta quinta-feira, o empresário falou sobre a chance de contratar o rubro-negro.

“Seria sonho ter o Gabigol, mas o Flamengo não liberaria assim, a gente não sabe a condição. Nós nunca cogitamos isso. Mas a gente sonha alto, temos que fazer um time à altura da torcida”, disse à “Globo”. Outro jogador que Pedro Lourenço sonha no Cruzeiro é o meia Coutinho.

Cuca chamou Gabigol para o Athletico

Segundo o “Uol”, Cuca, atual treinador do Athletico, que vive grande fase, ligou para Gabigol para convidá-lo a jogar no Furacão. No entanto, o jogador e o clube carioca negaram a possibilidade. O treinador trabalhou com o atacante em 2018, no Santos.

Renovação com o Flamengo

Apesar de o jogador reafirmar o seu desejo de renovar com o Flamengo, o cenário é de conversas paralisadas. Aliás, o fato do atacante aparecer com a camisa do Corinthians em foto vazada esfriou ainda mais as negociações.

