De contrato renovado, Flaco López vive jejum de gols no Palmeiras

Flaco López já marcou 11 gols com a camisa do Palmeiras em 2024 - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/By Canon)

Na última quarta-feira (22), o Palmeiras oficializou a renovação contratual de Flaco López. O argentino é peça importante de Abel Ferreira durante os jogos e, em meio as especulações sobre o seu futuro, o Alviverde garantiu a continuidade por mais três anos. Agora, contrato é válido até 2027.

Nesta temporada, o centroavante mostrou o seu valor e foi fundamental na campanha do Campeonato Paulista. Na final contra o Santos, Flaco López deu a assistência para Aníbal Moreno dar o título ao Verdão.

Apesar de viver um grande momento no estadual, o argentino não permaneceu embalado no Campeonato Brasileiro e um problema físico o tirou do time titular nas últimas partidas.

Flaco López vive seca de gols

Mesmo com o seu contrato renovado junto ao Palmeiras, Flaco López atravessa um momento sem balançar a rede, que levanta o sinal de alerta. O último gol do jogador ocorreu no dia 11 de abril. O Verdão derrotou o Liverpool-URU por 3 a 1 e ele balançou a rede. Desde então, ele chegou a marca de dez partidas sem marcar gols.

A sua oportunidade de quebrar a marca negativa ocorre nesta quinta-feira (23). O Palmeiras visita o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo, o time de Abel Ferreira precisa do empate para avançar no torneio.

Ano artilheiro

Desde a sua chegada ao Palmeiras, Flaco López vive a sua melhor fase. Logo depois de um período de adaptação ao futebol brasileiro, em 2024 ele simplesmente deslanchou dentro das quatro linhas. O camisa 41 apresenta números positivos, pois, até o momento, marcou 11 gols e deu quatro assistências.

