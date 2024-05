Adilson Batista deixa o Amazonas e será diretor da base do Cruzeiro

Após perder para o Flamengo por 1 a 0, em Manaus, e dar adeus à Copa do Brasil, Adilson Batista despediu-se do Amazonas. Na tarde desta quinta-feira, o treinador confirmou acerto com Cruzeiro para ser o diretor executivo das categorias de base do clube mineiro.

Adilson ficou pouco tempo à frente do Amazonas, que disputa a Série B do Brasileirão. Foram apenas oito jogos no comando do clube do Norte do país, mas o retrospecto também não foi bom: uma vitória, dois empates e cinco derrotas. O único triunfo foi contra o Santos, líder da competição.

Agora, Adilson terá a missão de comandar as divisões de base da Raposa e terá contrato de cinco anos. Logo, a expectativa é que seja um trabalho a longo prazo na nova diretoria do Cruzeiro, cuja SAF recentemente foi adquirida pelo empresário Pedro Lourenço.

Pelas redes sociais, Adilson Batista agradeceu ao Amazonas e à torcida pelo período em que ficou à frente do clube.

“Agradeço a todos os profissionais do clube, diretoria, torcedores e imprensa local. De coração, gostei de ter trabalhado no Amazonas. Saio por uma proposta de 5 anos num clube onde tenho grande identificação. Vou para uma nova função no Cruzeiro. Muito obrigado Amazonas!”, escreveu Adilson, que foi jogador e treinador do Cabuloso.

Amazonas confirma saída de Adilson

O Amazonas também agradeceu à passagem do ex-treinador pelo clube.

“O Amazonas FC comunica o desligamento do técnico Adilson Batista após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira (23). O clube agradece ao treinador por todo o empenho, dedicação e profissionalismo durante este período em que esteve à frente da equipe”.

O agora ex-treinador deixa o Amazonas na parte inferior da tabela na Série B do Brasileirão. A equipe soma apenas cinco pontos, na 15ª colocação, com uma vitória, dois empates e três derrotas, em seis partidas disputadas.

