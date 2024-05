Barcelona: dois feridos e quatro presos após briga entre trabalhadores no Camp Nou

Uma confusão tomou conta do canteiro de obras do Camp Nou na manhã desta quinta-feira (23) e virou caso de polícia. Vários funcionários se desentenderam na entrada do estádio do Barcelona e chegaram a usar ferramentas de trabalho durante a briga, cujos motivos que a causaram ainda são desconhecidos. O resultado: quatro presos e dois feridos.

De acordo com informações da imprensa da Catalunha, os dois trabalhadores feridos foram atendidos por pessoal do Sistema de Emergência Médica (SEM) e um deles posteriormente teve que ser transferido para um centro de saúde.

Além disso, a polícia local abriu uma investigação para apurar os motivos da briga e o tipo de punição para os envolvidos.

Barcelona confirma incidente e promete tomar medidas cabíveis

Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, fontes de dentro do Barcelona confirmaram o incidente. Além disso, garantiram que o clube vai tomar as medidas cabíveis para que este tipo de incidente não volte a acontecer.

