Fluminense ganha três dias de folga após classificação

O elenco do Fluminense recebeu três dias de folga após vencer novamente o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (23), e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão, aliás, já era era programada pela diretoria e comissão técnica.

Dessa forma, o elenco só voltará a treinar no domingo (26) no CT Carlos Castilho. O próximo compromisso do Fluzão é na quarta-feira (29), contra o Alianza Lima (PER), pela sexta e definitiva rodada da fase de grupos da Libertadores. Com 11 pontos, o Flu já tem garantida, assim, a primeira vaga do Grupo A.

Já pelo Brasileirão, o próximo jogo marcado é contra o Juventude, no dia 1º, no Maracanã. O Tricolor, aliás, terá uma sequência de vários compromissos no Rio de Janeiro pela frente. Dos próximos oito duelos, sete estão programados para acontecer na capital carioca. O único jogo longe do RJ deve acontecer, então, contra o Cruzeiro, pela décima rodada do Brasileirão, no dia 19 de junho. O Flu vem em 17º no torneio.

Confira a programação do Fluminense

Quinta-feira (24)

Folga do elenco

Sexta-feira (25)

Folga do elenco

Sábado (26)

Folga do elenco

Domingo (27)

Treinamento no CT Carlos Castilho

