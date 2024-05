Augusto Melo revela que Corinthians perdeu patrocínio milionário e culpa oposição

Augusto Melo está na bronca com a oposição do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Nesta quinta-feira (23), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu entrevista ao podcast ‘Cross’ e falou sobre as últimas polêmicas políticas dentro do clube. No bate-papo, o mandatário revelou que o Timão perdeu um patrocínio milionário.

“Essa oposição está manchando a imagem do Corinthians para fora. Essa semana perdemos um grande patrocínio. De uma das maiores marcas do mundo. Que a gente vem negociando há mais de um mês. Devido as polêmicas, recebi uma mensagem deles pedindo pra esperar a poeira baixar. Por que as empresas estão fugindo? Tudo o que a gente faz, eles estão vazando”, declarou, antes de completar:

“O Corinthians está mudando de patamar. Não posso falar nem o nome da empresa que a gente estava negociando e que a nossa camisa iria passar dos R$ 200 milhões. Uma das maiores empresas do mundo. Temos um só patrocinador que é quase o dobro que era da gestão passada. Estamos valorizando nossa camisa”.

Baixa na equipe de marketing do Corinthians

Devido aos escândalos sobre o acordo com a Vaidebet, Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians, pediu licença do cargo. O profissional vai usar o período fora para rebater as acusações e, logo depois disso, irá retornar ao posto.

Vale citar, que no acordo entre Corinthians e Vaidebet, o valor acertado ficou em R$ 123 milhões por temporada. O contrato é válido por três anos. Ou seja, o Timão ostenta o maior patrocínio máster do país.

