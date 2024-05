Avaí ultrapassa a marca de 10 mil sócios-torcedores

Dentro de campo, o Avaí reagiu no Campeonato Brasileiro da Série B. A chegada do técnico Gilmar del Pozzo deu novo ânimo ao time, que conquistou três vitórias seguidas, contra Coritiba (1 x 0), CRB (2 x 1) e Sport (2 x 1) e hoje está na sexta colocação, a dois pontos do G-4 da competição. E isso se refletiu na aproximação do torcedor com o clube. O número de sócios-torcedores ultrapassou os 10 mil inscritos, chegando a 10.127 na última terça-feira.

Além da performance esportiva, o diretor de negócios do Avaí, Rodrigo Florenzano, destaca outro motivo que ajudou muito no crescimento do programa de sócios..

“Fizemos uma campanha de antecipação de anuidades para sócios que estavam inadimplentes e para atrair novos interessados. Dividimos em três etapas. Na primeira, bastante agressiva, oferecemos um grande desconto e vários benefícios, como brindes e participação em várias experiências. Essa fase durou 45 dias. Na segunda etapa, diminuímos o desconto e o número de experiências. Na terceira, mantivemos apenas um pequeno desconto. Isso atraiu bastante gente”, explica Rodrigo.

As obras de melhoria no estádio da Ressacada também são citadas pelo gestor como outro fator que contribuiu para o aumento no quadro de sócios da equipe catarinense.

“O associado está vendo todas as modificações que estamos promovendo no estádio. Aprimoramos a parte dos bares. O Setor A já conta com Wi-fi. Até o final do ano, todos os setores estarão com cobertura de internet. E, daqui um mês, vamos lançar o novo placar eletrônico do estádio, com 64 metros quadrados, o que vai permitir uma série de novas ações com os associados”, ressalta Florenzano.

Suporte

Hoje, o associado do Avaí também conta com um amplo suporte do clube para resolver qualquer tipo de problema.

“Contratamos mais gente para trabalhar na secretaria e também expandimos os canais de atendimento. Buscamos ao máximo tornar os serviços online para que o torcedor não precise vir à Ressacada para se tornar sócio ou resolver alguma pendência. Hoje, nem a carteirinha ele precisa vir pegar, basta acessar o cartão virtual no aplicativo Sempre Avaí”, acrescenta Kátia de Paula, coordenadora do setor de relacionamento com o torcedor.

O recorde de associados do Avaí é na temporada 2009, a primeira que o time atuou na Série A. Naquela ocasião, o clube chegou a ter 14 mil torcedores inscritos no programa. Quem estiver interessado em se associar, basta acessar o site https://socio-avai.futebolcard.com/ e escolher o seu plano. Os valores variam entre R$50 e R$170 mensais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.