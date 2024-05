NBA divulga times ideais da temporada com Jokic e SGA unânimes

A NBA anunciou nesta quarta-feira (22/5) os craques escolhidos para as equipes ideais da temporada 2023/24 com brilho especial para Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Recém eleito três vezes MVP, o pivô sérvio do Denver Nuggets e o armador do Oklahoma City Thunder foram escolhidos de forma unânime pelos 100 jornalistas que fazem a seleção. Ao todo, 15 jogadores foram honrados pelo grupo, separados entre primeiro, segundo e terceiro time.

Sem restrições de posição por atleta – pois antes era obrigatoriamente dois armadores, dois alas e um pivô –, Jokic e Gilgeous-Alexander tiveram a companhia de Luka Doncic (Dallas Mavericks), Jayson Tatum (Boston Celtics) e o ex-MVP Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). O eslovêno, inclusive, só não integrou o pelotão dos unânimes por um voto, de um dos especialistas que o colocou no segundo plantel.

Apesar da glória, somente Doncic e Tatum segue vivos nos playoffs. Enquanto o armador do Mavericks entra em quadra contra o Minnesota Timberwolves por uma vaga na final, o ala do Celtics luta contra o Indiana Pacers. Atualmente a equipe de ambos lidera a decisão da conferência por 1 x 0. Se os dois avançarem, a dupla irá se enfrentar valendo o título, com o primeiro jogo da série melhor de 7 marcado para 6 de junho.

A segunda equipe ideal misturou craques campeões e novos talentos que são o futuro da liga. Encabeçando a equipe, Kevin Durant, do Phoenix Suns, foi escolhido pela 11ª vez, seguido pelos veteranos Kawhi Leonard (LA Clippers) e Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Representando a nova guarda, Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) e Jalen Brunson (New York Knicks) estrearam na seleção de honra.

Duas lendas dos tempos recentes ficaram juntos no terceiro time: LeBron James, do Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors. O craque de 40 anos quebrou o próprio recorde e se tornou o primeiro jogador da história a ser selecionado 20 vezes para os quintetos ideais da liga, ficando de fora apenas em 2003/04, quando era calouro. Quem chega mais perto dele é Kobe Bryant, Tim Duncan e Kareem Abdul-Jabbar, todos com 15. Além de James e Curry, Devin Booker (Suns), Tyrese Haliburton (Pacers) e Domantas Sabonis (Kings) foram escolhidos.

Grana alta

A escolha para os quintetos ideais vai além da glória pessoal e simboliza a chance de uma bolada no bolso para os atletas selecionados. O jogador que tiver no currículo uma presença no time All-NBA na última temporada, ou em duas das três mais recentes, cumpre um dos pré-requisitos para receber uma extensão máxima de contrato, conforme o acordo assinado em 2017 entre a NBA e a NBPA (Associação dos Jogadores). Outros critérios são ter sido MVP ou Jogador de Defesa do Ano há pelo menos três anos.

O Super Max, como é chamado, permite às equipes renovarem por cinco anos com um atleta que esteja no time há pelo menos oito anos pagando um valor equivalente a 35% do teto salarial estabelecido, com 8% de aumento anual. O montante é maior do que outros times poderiam oferecer, então serve como uma tática para manter os craques nas franquias em que foram draftados.

Quem deu a sorte grande neste cenário foi Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Próximos de poder renovar contratos com Mavericks e Thunder, respectivamente, a dupla pode se tornar os mais bem pagos da NBA após a seleção dos times ideais. No entanto, nomes que ficaram de fora, como Jamal Murray, De’Aaron Fox, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr. não terão os milhões a mais na conta quando forem renovar. Jayson Tatum, presente no All-NBA de 2023/24, já havia cumprido os critérios e se junta aos armadores entre os elegíveis.