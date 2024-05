Bahia vence Criciúma com dois gols no fim e vai às oitavas da Copa do Brasil

O Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. O Tricolor de Aço venceu o Criciúma por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pelo jogo de volta da terceira fase, e segue vivo na competição. Dessa maneira, o Esquadrão avançou com o placar agregado de 2 a 0. Carlos de Pena saiu do banco de reservas na segunda etapa e finalizou no canto para abrir o placar aos 42 minutos. O uruguaio ainda deu assistência para Jean Lucas ampliar nos acréscimos e confirmar a classificação.

Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para serem disputados nas semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Os confrontos serão definidos em sorteio a ser realizado pela CBF.

Ao todo, 16 times vão se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Por enquanto, Vasco, Bragantino, Atlético-GO, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Bahia já garantiram uma vaga.

Ao mesmo tempo, a classificação do Bahia confirma o grande momento do time comandado pelo técnico Rogério Ceni na temporada. O Tricolor chegou ao sétimo jogo de invencibilidade e cinco vitórias consecutivas. Ao mesmo tempo, o time é o atual vice-líder do Brasileirão, com 13 pontos e 72% de aproveitamento na Série A.

Por outro lado, o Criciúma se despede da competição e agora aposta todas as fichas na disputa do Brasileirão, no qual o Tigre está invicto na 14ª posição, com cinco pontos em três partidas disputadas.

O jogo

O Criciúma tomou a iniciativa do jogo, mas não teve chances muito claras de gol. Isto porque o Bahia, bem postado em campo, conseguiu segurar o ímpeto do Tigre. Contudo, o grande lance da primeira etapa foi o gol anulado de Felipe Vizeu, aos 39 minutos. Após revisão do VAR, a equipe de arbitragem confirmou o impedimento do camisa 9 dos donos da casa e as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Criciúma teve a mesma estratégia do início do jogo e pressionou para buscar o resultado de que precisava. A torcida chegou a celebrar quando Raphael Claus assinalou pênalti a favor do Tigre, mas o árbitro acabou sendo chamado ao monitor do VAR e voltou na decisão. Assim, os donos da casa foram para o tudo ou nada e fizeram alterações na equipe para melhorar a agressividade no ataque.

Dessa forma, o Criciúma chegou a balançar a rede novamente, mas teve impedimento de Matheusinho após checagem do VAR. Ao mesmo tempo, a forte chuva prejudicou o andamento da partida e o Bahia foi fatal na reta final. Carlos de Pena saiu do banco de reservas e resolveu a partida. O uruguaio balançou a rede aos 42 minutos, após finalização no canto do goleiro Gustavo e ainda deu assistência para o gol de Jean Lucas nos acréscimos.

CRICIÚMA 0x2 BAHIA

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 23/05/2024 às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina (SC)

Público presente: 14.316 torcedores

Renda: R$ 298.020

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Ángel e Marcelo Hermes (Allano, aos 30′ do 2t); Meritão, Fellipe Mateus (Ronald Lopes, aos 21′ do 2t), Barreto (Matheusinho, aos 15′ do 2t) e Marquinhos Gabriel (Eder, aos 15′ do 2t); Felipe Vizeu (Trauco, aos 31′ do 2t) e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

BAHIA: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende, aos 36′ do 2t), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena, aos 35′ do 2t) e Cauly (Estupiñán, aos 44′ do 2t); Thaciano (Biel, aos 35′ do 2t) e Rafael Ratão (Ademir, aos 27′ do 2t). Técnico: Rogério Ceni.

Gols: Carlos de Pena, aos 42′ do 2t (0-1); Jean Lucas, aos 47′ do 2t (0-2)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Cartões amarelos: Higor Meritão (CRI); Jean Lucas, Gabriel Xavier e Luciano Juba (BAH)

