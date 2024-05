Botafogo fará treino aberto em apoio ao Rio Grande do Sul

Os clubes continuam se mobilizando para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Dessa vez, vem do Botafogo a iniciativa de realizar um treino aberto com o objetivo de arrecadar fundos para o apoio às vítimas das enchentes no Sul. O evento será no domingo (26), às 10h, no Estádio Nilton Santos.

De acordo com o clube carioca, os torcedores poderão comprar ingressos solidários a partir de R$ 10. Contudo, não haverá limite de quantidade. Doações no acesso ao estádio também serão bem-vindas.