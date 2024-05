São Paulo poupa, vence o Águia de Marabá e avança na Copa do Brasil

O atual campeão segue vivo. O São Paulo recebeu o Águia de Marabá nesta quinta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024 e venceu o time do Pará por 2 a 0 (5 a 1 no agregado). Com muitos titulares poupados pelo técnico Luis Zubeldía, o Tricolor não encontrou muitas dificuldades e bateu o Azulão com gol de Lucas Moura e Erick.

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, a equipe venceu por 3 a 1, de virada, em Belém. O clube do Morumbi agora aguarda o sorteio da CBF para saber quem será seu adversário na próxima fase. Com a classificação, aliás, o Tricolor garantiu mais R$ 3,4 milhões. Antes o clube já tinha recebido R$ 2,2 milhões.

Primeiro tempo

A etapa inicial até começou com sustos para o São Paulo, que viu o Águia buscar o ataque nos primeiros minutos. Logo com três minutos, aliás, os visitantes tiveram duas boas chances, mas não conseguiram marcar. A partir daí, porém, o Tricolor passou a dominar e criou boas chances. Primeiro André Silva perdeu gol sozinho na pequena área. Depois, ele parou em milagre do goleiro, que evitou gol em cima da linha. Entre estas duas chances, Patryck também acertou a trave. Aos 33, contudo, tudo mudou. Erick foi derrubado por Dindê na área, e o juiz marcou pênalti. Lucas cobrou com categoria, deslocou o goleiro e abriu o marcador. Aos 43, Ferraresi roubou bola no campo de ataque, tabelou e cruzou na medida para Erick, como um centroavante, marcar de cabeça para fazer o segundo.

Segundo tempo

Os 45 minutos finais foram protocolares para o Tricolor, que já tinha a classificação muito bem encaminhada. O São Paulo seguiu tendo muita posse de bola, criando boas chances e encurralando o Águia no campo de defesa. Galoppo e André Silva tiveram boas chances, mas não conseguiram marcar. O técnico Luis Zubeldía mexeu na equipe, deu rodagem ao elenco, mas o Tricolor seguiu em cima. Na reta final, Rodriguinho e Ferreira tiveram boas oportunidades claras, mas o goleiro Axel fez defesas milagrosas para evitar que o terceiro gol saísse no Morumbis. No último lance, Juan fez boa jogada e marcou o terceiro, mas a arbitragem pegou falta após análise no VAR.

Sequência

São Paulo e Águia de Marabá agora viram as atenções para coisas diferentes. O Tricolor folga no fim de semana, já que o Brasileirão segue paralisado, e encara o Talleres (ARG) na próxima quarta-feira pela Libertadores. O Azulão, entretanto, joga no domingo, contra o Moto Club, pela Série D.

SÃO PAULO 2 X 0 ÁGUIA DE MARABÁ

Copa do Brasil 2024 – Terceira fase – Jogo de volta

Data: 23/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 38.409 torcedores

Renda: R$ 1.221.893,00

SÃO PAULO: Jandrei; Moreira, Diego Costa, Ferraresi e Patryck; Luiz Gustavo, Galoppo (Alisson, 29’/2ºT) e Rodrigo Nestor (Rodriguinho, 19’/2ºT); André Silva (Juan, 19’/2ºT), Lucas Moura (Luciano, 19’/2ºT) e Erick (Ferreira, 29’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Caíque Baiano e Wender; Patrick Maranhão (Kaique, 29’/2ºT), Dindê (Mariano, 29’/2ºT) e Hitalo (Pablo, 25’/2ºT); João Guilherme (Soares, intervalo), Alan Maia (Daelson, 41’/2ºT) e Braga. Técnico: Glauber Ramos

Gols: Lucas Moura, 35’/1ºT (1-0); Erick, 43’/2ºT (2-0)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Fernanda Kruger (Fifa-MT)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartão Amarelo: Wender (AGU)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.