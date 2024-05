Erick brinca após assistência de Ferraresi em vitória do São Paulo: ‘Vou pagar o jantar’

Melhor em campo na vitória do São Paulo sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, Erick brincou com a fase do zagueiro Ferraresi. O defensor deu assistência para o atacante balançar as redes e recebeu elogios. O camisa 33 também disse que o Tricolor está bem, mas que precisa seguir no caminho para buscar o bicampeonato.

“Acho que ele é atacante, não é zagueiro (risos). Outro dia contra o Vitória ele fez um gol. Mas estou feliz com o gol e com o resultado. A gente tem que aproveitar as chances que temos, temos que representar bem essa camisa. Vamos entrar concentrados para defender o título”, disse Erick, que encerrou dizendo que “pagará o jantar” para Ferraresi.

O São Paulo entrou em campo com muitos reservas, já que tinha boa vantagem pelo resultado do jogo de ida. Dessa forma, Luis Zubeldía mandou a campo uma equipe mista, que deu conta do recado. O zagueiro Ferraresi, que aproveitou a chance, falou sobre esta disputa por posição.

“A gente está muito bem preparado. O professor trabalha com todos igualmente para quando tivermos a oportunidade conseguirmos jogar bem. Isso é muito importante”, afirmou o venezuelano.

Com a classificação, o São Paulo agora está nas oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Atual campeão, o Tricolor espera sorteio da CBF para saber quem será seu próximo adversário.

