Comentarista, sobre nova SAF do Cruzeiro: ‘Recupera fragmentos vencedores’

O Cruzeiro já mandou um recado para o mercado do futebol: vai voltar a ser gigante. Afinal, após anos apagados, com contratações abaixo do esperado na gestão Ronaldo Fenômeno, agora, com Pedro Lourenço, a situação pode ser diferente.

A Raposa já anunciou o goleiro Cássio como novo reforço. A movimentação mostra a ousadia do time celeste no mercado da bola, afinal, tirou um dos grandes ídolos do time paulista e vai pagar um salário alto pelo jogador.

A lista de Alexandre Mattos também tem nomes interessantes, como o zagueiro Mina e até o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo. Aliás, esse movimento tem chamado atenção, sobretudo considerando situações de bastidores.

Para o comentarista da ESPN Gustavo Zupak é interessante ver como o Cruzeiro tem trabalhado, buscando peças de uma época vencedora.

“Alexandre Mattos, Edu Dracena e agora Adilson Batista. Na nova SAF, Pedrinho vai recuperando fragmentos de Cruzeiros vencedores. Além da competência de cada profissional, gera também identificação. O timaço de 03, o vice da Liberta 09 e o bi brasileiro 13/14. Interessante”, escreveu no X, antigo Twitter.

O Cruzeiro, afinal, foi comprado por Pedrinho no dia 29 de abril de 2024. O empresário adquiriu 90% das ações da Raposa por R$ 600 milhões, sendo R$ 100 milhões pagos a Ronaldo em 2023, R$ 150 milhões em 2024 e R$ 350 milhões parcelados em 10 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.