Técnico Josep Alcácer é demitido do comando da LDU

Liga de Quito's Spanish coach Josep Alc....cer gestures at the end of the Copa Libertadores group stage second leg football match between Brazil's Botafogo and Ecuador's Liga de Quito at the Nilton Santos stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 8, 2024. (Photo by ALEXANDRE LOUREIRO / AFP) (Photo by ALEXANDRE LOUREIRO/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Através de seus canais oficiais, a LDU comunicou a demissão do técnico espanhol Josep Alcácer. O profissional de 44 anos veio em reposição a saída do argentino Luis Zubeldía, hoje no comando do São Paulo.

Com histórico de maior experiência como técnico do futebol feminino na Espanha, a Liga de Quito foi a segunda experiência como treinador de Alcácer no masculino. Antes, ele angariou experiências no papel de auxiliar em clubes como Castellón, Gijón, Elche, Getafe, Villarreal e Granada. Além dos citados, ele dirigiu o time do Alcorcón B.

Sob o comando da LDU, Josep Alcácer construiu retrospecto de 20 partidas com o aproveitamento de dez vitórias, três empates e sete derrotas. Nesse sentido, no Campeonato Equatoriano, o time tem campanha regular após 13 rodadas disputadas onde, com 26 pontos, está na quarta posição. A distância para o líder, Independiente del Valle, é de somente três pontos. Entretanto, quando o assunto são os compromissos continentais, a situação muda de figura drasticamente.

Na Recopa, após vencer como mandante o Fluminense, por 1 a 0, a Liga foi derrotada no Maracanã e ficou com o vice-campeonato. Na Libertadores, passadas seis rodadas, os equatorianos estão na lanterna do D, com quatro pontos, e não tem mais chances matemáticas de avançar para as oitavas de final. Com isso, o duelo da rodada derradeira, contra o Universitario, vale vaga na sequência da Sul-Americana, torneio onde é a campeã vigente.

Curiosamente, os resultados fora do país aconteceram sem a presença de Alcácer no banco de reservas. Como o profissional espanhol não possuía uma licença aceita pela Conmebol, o assistente Adrián Gabbarini fazia o papel de figura principal à beira do gramado.

Quem assume?

Fato é que, enquanto o clube busca um novo técnico, a escolha interina para a função é de grande identificação com o clube. Trata-se de Patricio Hurtado, figura que defendeu as cores da LDU enquanto atleta entre 1994 e 2000. Antes de assumir o cargo, Hurtado estava atuando no clube como conselheiro da diretoria na gestão do presidente Isaac Álvarez.

