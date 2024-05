Barcelona encaminha acerto com substituto do técnico Xavi Hernández

O Barcelona definiu o nome do substituto de Xavi Hernández, demitido nesta sexta-feira (24). Trata-se do técnico Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e da seleção da Alemanha. Ele assinou contrato até junho de 2026 e deve ser oficializado na próxima segunda, de acordo com a imprensa espanhola.

Em reunião no CT, nesta sexta-feira (24), o presidente do clube catalão, Joan Laporta, comunicou a demissão do técnico da equipe. Segundo o jornal “Sport”, o alemão vai receber um salário 15% menor do que o espanhol teria na próxima temporada.

Além disso, o treinador alemão e o diretor esportivo Deco já haviam conversado por telefone, segundo veículos espanhóis, antes mesmo do anúncio da demissão.

O treinador não trabalha desde a sua saída da seleção da Alemanha, em setembro de 2023. Ao longo da carreira, o momento mais marcante foi à frente do Bayern de Munique, de 2019 a 2021, em que faturou sete títulos, incluindo um Mundial de Clubes, uma Champions League e duas Bundesligas.

Por fim, Xavi Hernández ainda comandará a equipe no próximo domingo (26), fora de casa, diante do Sevilla, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol 2023/24.