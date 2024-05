Jogador detalha como foi o primeiro encontro com Iza: ‘Ela estava surreal’

A cantora Iza engatou um relacionamento com um jogador de futebol que começou em 2022. A situação ocorreu depois da estrela se divorciar de seu primeiro casamento. Graças à atual relação, a artista está grávida de quatro meses de Nala.

O atleta em questão é o meio-campista Yuri Lima. Ele relembrou o primeiro encontro com Iza. Afinal, classificou o episódio como “inesquecível”.

“Rapaz, eu estava nervoso, viu? Não tinha visto ela pessoalmente ainda. Quando ela abriu a porta. Estava muito linda, com um vestido verde, brilhante. Surreal. E aí, quando bate, cai a ficha, fiquei bobinho”, detalhou o volante em entrevista à revista “GQ”.

A primeira vez que eles se encontraram ocorreu poucas semanas depois do contato inicial, através das redes sociais. O jogador confessa que arriscou enviar uma mensagem depois de saber que a cantora estava solteira.

“Na real, eu tinha mandado mensagem em 2018, só que ela casou. Um bom tempo depois vi uma notícia que ela separou. Então, pensei: ‘vou tentar a sorte. Santo Instagram, era o único jeito possível. Sou muito caseiro”, complementou Yuri.

Gravidez de Yuri e Iza

Depois de aproximadamente dois anos de relacionamento, o casal revelou que espera o primeiro filho através de uma live no Instagram, em abril. No mês seguinte, revelaram o sexo da criança. A escolha por Nala ocorreu porque o nome tem como significado dádiva, presente, amorosa, sucesso e rainha.

O volante admitiu que a expectativa é grande para a chegada da filha.

“Estou bem ansioso. Para mim, a coisa mais importante da vida sempre foi a família. E agora eu podendo ter a minha. Ela também é muito assim, ligada com a mãe dela. Acho que a gente tem tudo para ser bons pais”, comentou Yuri.

O meio-campista despontou no futebol profissional pelo Audax, de São Paulo, em 2015, sob o comando de Fernando Diniz. O atleta, aliás, demonstra bastante gratidão ao treinador pelo fato de ter lhe projetado no cenário nacional. O volante já atuou por Fluminense e Santos. Atualmente, ele defende o Mirassol, de São Paulo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

