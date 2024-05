Liziero encerra empréstimo e aguarda São Paulo para possível retorno

O São Paulo pode ter um rosto conhecido de volta nos próximos dias. Isso porque o volante Liziero teve seu empréstimo encerrado com o Yverdon, da Suíça. Assim, como ainda tem contrato com o Tricolor Paulista, ele aguarda o clube para saber se vai voltar ao MorumBIS ou está liberado para procurar outra equipe.

“Queria agradecer a todos por esta temporada. Consegui fazer alguns amigos e sempre fui muito bem tratado por todos! Feliz por manter o Yverdon no lugar dele. E com mais uma vitória na nossa casa, fechando a temporada da melhor forma possível”, escreveu Liziero, há uma semana.

Por lá, disputou 29 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências para os companheiros. Agora, ele aguarda um contato da diretoria do São Paulo para saber se deve se reapresentar no CT da Barra Funda. De acordo com o próprio volante, ele ainda não recebeu nenhuma ligação do clube.

Liziero tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro deste ano. Contudo, como o mercado de transferência abre apenas no dia 10 de julho, o jogador deve tirar férias e depois resolver o seu futuro. Caberá a Luis Zubeldía avaliar uma possível permanência do volante. Hoje, o elenco tem Alisson, Bobadilla, Luiz Gustavo e Galoppo para o setor. Pablo Maia, titular absoluto, está lesionado e ainda deve levar alguns meses para retornar. Assim, a volta do atleta formado em Cotia não é totalmente descartada.

A passagem de Liziero no São Paulo

Pelo São Paulo, Liziero disputou mais de 150 jogos e conquistou um título: o Campeonato Paulista de 2021. Aliás, antes de ir por empréstimo para o time suíço, o meio-campista estava defendendo o Coritiba, onde fez 17 partidas.

