Na mira do Vasco, Philippe Coutinho desembarca no Brasil

Coutinho, sonho do Vasco, desembarca em São Paulo no Aeroporto de Guarulhos - Foto: Reprodução/BTB Sports - (crédito: - Foto: Reprodução/BTB Sports)

Em meio à polêmica da parte associativa com a 777 Partners, o Vasco mantém vivo o sonho de repatriar Philippe Coutinho, que é revelado nas divisões de base do clube. Assim, o jogador desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (24), no Aeroporto de Guarulhos. O meio-campista estava em Doha, no Catar, onde defendeu as cores do Al-Duhail, e voltou ao Brasil com o fim da temporada no país.

“Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos)”, disse o atleta ao BTB Sports, ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao clube carioca.

Com esta resposta, Coutinho agitou a torcida do Vasco nas redes sociais, que sonha com o retorno do meia. Além disso, o enunciado “todo mundo já sabe” entrou para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) em poucos minutos.

Negociação em curso

O jogador já deixou claro que deseja retornar ao Cruz-Maltino. A próxima etapa da negociação é o debate sobre o modelo de negócio e se o jogador virá por empréstimo ou de maneira definitiva. Nesse sentido, o presidente Pedrinho, que iniciou os contatos o meia há cerca de um mês, tem avançado nas conversas para selar a contratação.

No momento, o Vasco aguarda o desenrolar da negociação com o Aston Villa para acertar com o meia. Vale lembrar que ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, até o meio deste ano.

Um dos cenários seria Coutinho rescindir com o Aston Villa e vir de graça para o clube carioca. Por outro lado, também existe possibilidade de um empréstimo com opção ou obrigação de compra ao fim do vínculo. Em meio ao debate sobre o possível acordo, o jogador tem consultado imóveis no Rio de Janeiro.

Por fim, o cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

