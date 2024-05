Lembra? Último gol de Coutinho pelo Vasco foi em virada memorável

A volta de Philippe Coutinho ao Vasco parece cada vez mais próxima. Em São Paulo para passar férias, o jogador de 31 anos falou à imprensa sobre a especulação que o liga a um retorno ao time que o criou para o futebol – leia aqui.

E, para aquecer uma possível volta do craque, o Jogada10 buscou no túnel do tempo qual foi seu último gol com a Cruz de Malta no peito. Você lembra, usuário? Foi no dia 28 de maio de 2010, em vitória histórica de virada contra o Internacional (3 a 2), em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão.

Vasco 3 a 2 Inter

O Vasco havia acabado de retornar à Série A após ter conquistado a Segunda Divisão em 2009 (com ajuda de Coutinho, claro). E já se encontrava em maus lençóis após três rodadas: era o antepenúltimo, com apenas um ponto.

A situação, então, ainda aparentava piorar em jogo contra o Inter, pela quarta rodada. O futuro campeão da Libertadores não tomava conhecimento do time da casa, indo para o intervalo vencendo por 2 a 0 em pleno São Januário.

Mas o time da virada entrou em ação. Aos 4′ da etapa final, o centroavante Élton tratou de reduzir a desvantagem em um verdadeiro golaço de fora da área. Coutinho, de pênalti, deixou tudo igual aos 32′, no que seria seu último gol pelo Vasco.

Pouco depois, aos 39′, o próprio camisa 30 (à época) serviu o volante Nilton, que soltou um canudo de esquerda para virar a partida de maneira épica. O resultado, dessa forma, tirou o Vasco da zona de rebaixamento.

Depois do jogo contra o Inter, Coutinho ainda fez, então, mais três partidas pelo Cruz-Maltino. Empate contra o Botafogo no Nilton Santos (1 a 1, com direito a assistência) e derrotas por 1 a 0 para o Guarani (despedida em São Januário) e 4 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. A goleada sofrida no dia 6 de junho de 2010 marcou, então, a última vez que Coutinho entrou em campo pelo Vasco.

Carreira de Coutinho

Dessa forma, Coutinho tem 43 jogos (entre 2009 e 2010) pelo Vasco, com cinco gols marcados e duas assistências. Contratado pela Inter de Milão (ITA) desde 2008 (só poderia sair ao completar 18 anos), o craque foi emprestado para o Espanyol (ESP). Mas foi no Liverpool que alçou de seus maiores voos, atuando em 201 jogos pelos Reds, com 54 gols e 44 assistências.

Posteriormente, então, foi para o Barcelona, onde viveu altos e baixos. Passou por empréstimos por Bayern e Aston Villa (ING) antes de ser comprado de vez pelo clube inglês. De lá, foi emprestado ao Al-Duhail (QAT) e agora está perto de um retorno ao time que o revelou.

