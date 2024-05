De La Cruz é reavaliado após trauma no Flamengo e não preocupa para Libertadores

De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito no jogo entre Amazonas e Flamengo, pela Copa do Brasil. O uruguaio, dessa forma, foi reavaliado na reapresentação desta sexta-feira (24/05), no Ninho do Urubu. A informação é do “ge”.

De La Cruz sentiu um desconforto na Arena Amazônia e foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo. A situação do meio-campista gerou muita preocupação e apreensão nos torcedores rubro-negros. No entanto, os exames desta sexta-feira não constataram lesão.

De La Cruz não preocupa para Libertadores

Portanto, De La Cruz não preocupa para os próximos compromissos da temporada. O Flamengo entra em campo na terça-feira (28/05), diante do Millonarios, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores.

O uruguaio treina normalmente nos próximos dias e está confirmado em campo na próxima semana. O jogo da Libertadores vale muito para as pretensões do clube. Afinal, os jogadores rubro-negros podem chegar na liderança do grupo em caso de uma vitória.

Chegada ao Flamengo

Após uma passagem de seis anos pelo River Plate, De La Cruz chegou ao Flamengo no começo de 2024. O uruguaio custou US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões) aos cofres rubro-negros. O meio-campista, que vem protagonizando boas atuações nesta temporada, tem contrato no clube até dezembro de 2028.

