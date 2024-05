Toni Kross mostra possibilidades em novos negócios após anúncio de aposentadoria

O meia Toni Kroos está próximo de se aposentar. Afinal, após a Eurocopa, que será disputada entre 14 de junho e 14 de julho, o jogador vai pendurar as chuteiras. Oportunidade, aliás, para se dedicar aos novos negócios.

Kroos, afinal, já se dedica ao setor imobiliário. A tendência, portanto, é ampliar essa atuação. Ele fundou em 2020 uma agência de negócios, especializada em promoção e comercialização de imóveis rurais e urbanos.

No entanto, ele tem outros investimentos. Afinal, também fundou uma academia de futebol em Madri e também tem o projeto Icon League, que combina futebol e streaming.

Aliás, a preocupação dos jogadores com a vida pós-carreira aumentou, segundo Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports.

“Diria que dez anos atrás era de no máximo 2% daqueles já bem sucedidos no futebol, ainda jovens, atuando em nossa primeira divisão pelo menos, já recebendo mais de cem salários mínimos. Hoje, é razoável dizer que um 10 a 15% dos atletas já sinalizam alguma preocupação com a gestão do que recebem e de como vão utilizar o acumulado na carreira, após seu fim”, concluiu.

O que fazer após a aposentadoria

Já Fábio Wolff, especialista em marketing e sócio-diretor da Wolff Sports, tem sido mais comum atletas terem um planejamento preparado para o momento que encerrarem a carreira.

“À medida que o tempo passa, temos notado cada vez mais atletas terminando as suas respectivas carreiras já com um planejamento estratégico traçado para o período que sucede a trajetória esportiva. Atletas preocupados em estudar e se especializar em diversos segmentos são exemplos positivos para toda sociedade. Isso ocorre com ainda mais frequência na Europa e nos Estados Unidos, locais em que a educação é provida na base com mais excelência”, finalizou.

