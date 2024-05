Endrick se torna embaixador de marca brasileira

Atacante do Palmeiras Endrick tornou-se uma celebridade do mundo do futebol e fora dele ainda muito jovem. O jogador, de 17 anos, tem os holofotes pelo seu potencial e talento já apresentados nos gramados. Assim, muitas empresas monitoram o atleta em busca de firmar acordos.

Neste cenário, Endrick virou embaixador da Natura, umas das principais companhias de cosméticos no Brasil. Assim, a parceria do atacante com a instituição terá foco em linha de perfumes e produtos masculinos. A divulgação do acordo ocorreu nesta sexta-feira (24).

O jogador, aliás, comentou a nova parceria e demonstrou bastante gratidão.

“Fiquei muito orgulhoso com o convite. A história da Natura é incrível e nenhuma empresa representa tão bem a essência brasileira como ela. É uma honra e uma responsabilidade também”, festejou Endrick.

A escolha pelo atacante foi estratégica, já que a empresa busca se aproximar do mundo do futebol. Tal planejamento foi confirmado pela diretora de Marketing e Comunicação da Natura, Denise Coutinho.

“Endrick é a representação de uma das mais tradicionais paixões do povo brasileiro e de uma geração extremamente conectada a novas tendências, que preza pelo autocuidado. Estávamos ansiosos pelo anúncio desta incrível parceria, que nos permitirá ampliar nossa comunicação dentro e fora das quatro linhas do campo”, esclareceu a profissional.

Ele também vem tentando entrar no mundo da moda ao trabalhar a sua imagem. Afinal, já fez diversas sessões de fotos para empresas do ramo. O atacante também notabilizou-se pelo conjunto com o qual se apresentou em sua primeira convocação na Seleção Brasileira. Inclusive, com referências a Pelé.

Ida de Endrick para a Copa América e Europa

Endrick está nos momentos finais de sua passagem pelo Palmeiras. Afinal, o Alviverde acertou sua venda para o Real Madrid ainda no fim de 2022. Os clubes acordaram que a transferência do jogador ocorresse quando completasse 18 anos. Tal situação irá se concretizar em junho.

Dessa forma, o último jogo do atacante será contra o San Lorenzo pela Libertadores. A partida vai ocorrer na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque. Além disso, Endrick disputará a Copa América com a Seleção Brasileira entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook