Bruno Rodrigues sofre nova lesão no joelho durante jogo-treino

O atacante Bruno Rodrigues sofreu uma nova lesão no joelho e pode ficar fora do restante da temporada pelo Palmeiras. Ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante um jogo-treino diante do São Caetano e precisará passar novamente por uma cirurgia.

O jogador vinha treinando normalmente com o restante dos companheiros e vivia a expectativa de ser relacionado novamente nos próximos jogos. Aliás, ele chegou a ser cogitado para estar no banco de reservas contra o Botafogo-SP. Contudo, a comissão técnica do Palmeiras pregou cautela.

Ele machucou o joelho direito em janeiro, durante uma partida contra a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Assim, o atleta teve que passar por uma artroscopia. Ele vinha fazendo sua recuperação com Dudu, que tinha um problema parecido. Agora, com uma nova cirurgia, dessa vez no joelho esquerdo, a tendência é que ele fique mais tempo no departamento médico.

Aliás, o atacante começou o jogo-treino contra o São Caetano como titular. O jogador formava o ataque ao lado de Dudu, Caio Paulista e Flaco López. Contudo, ele se lesionou ainda nos primeiros minutos da atividade e precisou sair.

O Palmeiras ainda não deu um prazo de recuperação e apenas comunicou a lesão do jogador. Contudo, a tendência é que ele não consiga mais atuar nesta temporada com a camisa alviverde.

Com Bruno Rodrigues, Palmeiras vence jogo treino

O Palmeiras goleou o São Caetano por 8 a 1 na manhã desta sexta-feira (24), em jogo-treino dividido em três tempos de 30 minutos na Academia de Futebol. O meio-campista Rômulo marcou três vezes. O volante Gabriel Menino anotou dois gols em cobranças de faltas. Por fim, o centroavante Flaco López balançou as redes em duas ocasiões e, no último lance, o atacante Dudu também deixou a sua marca.

