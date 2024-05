Atlético presta homenagem para atleta da base morto em chacina

O Atlético prestou homenagem nas redes sociais ao garoto Heitor Felipe, de 9 anos, assassinado na última quinta-feira (23), em uma chacina, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Afinal, com publicações no Instagram e no X (antigo Twitter), o Galo prestou solidariedade aos familiares e falou do atleta da base.

“É com muita dor que todos no Galo lamentam profundamente a perda trágica de Heitor Felipe, aos 9 anos, na noite de ontem (23), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, vítima de homicídio durante a festa de seu aniversário. O jovem foi atleta do clube na iniciação (categorias abaixo de 14 anos), era acompanhado e participava de treinos mensais. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, Heitor”, postou.

Heitor morreu após ser atingido por disparos em seu próprio aniversário. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o pai dele, de 26 anos, e uma prima de 11, também morreram. Outras três pessoas foram baleadas e encaminhadas ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, na capital mineira.

De acordo com a PM, afinal, o ataque foi um acerto de contas com o pai do garoto que teria envolvimento com tráfico de drogas no bairro Morro Alto, em Vespasiano, cidade onde fica a Cidade do Galo. Aliás, a polícia já localizou um dos criminosos.

