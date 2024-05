Alvo do Vasco, Coutinho terá reunião com Pedrinho no sábado

Alvo do Vasco, Coutinho encerrou sua participação pelo Al-Duhail (QAT) - (crédito: Foto: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

O meia Philippe Coutinho, alvo do Vasco, deverá chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta sexta-feira (24). Em São Paulo desde esta manhã, o craque voltou ao Brasil para começar férias após o fim da temporada no Catar – ele atuou por empréstimo no Al-Duhail.

E, segundo informações do repórter Thiago Carvalho, da “Band”, o brasileiro deverá ter reunião com o presidente do clube, Pedrinho, na manhã de sábado (25), em São Januário. O Jogada10 apurou que Coutinho antecipou sua volta ao Brasil e ao Rio de Janeiro para que pudesse chegar sem causar alvoroço.

O jogador já deu o “ok” para voltar ao Vasco. Mais cedo, aliás, Coutinho adotou tom misterioso, revelando que não pode falar ou dar detalhes. Mas, ao ser perguntado sobre sua vontade de retornar, ele foi enfático: “Todo mundo já sabe”.

Com contrato com o Aston Villa até meados de 2026, ainda falta a liberação do time inglês para a conclusão do acordo. Na Inglaterra, ele recebe 540 mil libras mensais (R$ 3,5 milhões de reais no câmbio atual), valor considerado alto pela equipe. Além disso, Coutinho teria valores a receber. Dessa forma, uma rescisão amigável poderia ser uma saída positiva para ambos os lados.

Para o brasileiro, que ficaria livre para assinar com o Vasco. E, para os Villains, por abrir espaço na folha salarial com a saída de um jogador que não consta nos planos de seu treinador – Unai Emery.

