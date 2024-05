Ten Hag será demitido pelo United após final da Copa da Inglaterra

O Manchester United vai disputar a final da Copa da Inglaterra neste sábado (25), contra o Manchester City e nem mesmo o título em cima do rival poderá manter o técnico Erik ten Hag no cargo. De acordo com informações do jornal ‘The Guardian’, os Red Devil vão demitir o treinador holandês após a decisão, com o fim da temporada 2023/24.

Além disso, o título da Copa da Inglaterra é a última esperança para o United voltar a disputar competições europeias, uma vez que o clube encerrou a Premier League em oitavo lugar, o pior resultado desde 1990.

Ainda de acordo com o ‘The Guardian’, Sir Jim Ratcliffe, novo sócio majoritário do futebol do clube, já bateu o martelo pela saída do treinador.

Dessa maneira, o clube terá que buscar um novo técnico no mercado de transferências. Dentre os nomes que aparecem na imprensa europeia estão Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.

