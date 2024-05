Cabe no seu time? Falcao García está sem clube após deixar o Rayo Vallecano

O experiente atacante Falcao García está livre no mercado. Afinal, ele anunciou nesta sexta-feira (24) que não vai renovar contrato com o Rayo Vallecano após três temporadas no clube de Madri. No entanto, o jogador, de 38 anos, descartou que irá pendurar as chuteiras.

Em entrevista ao jornal “Marca”, Falcao afirmou não saber em qual clube atuará na próxima temporada.

“Futuro? Ainda não sei, mas acho que vou ter de voltar a viajar. É um momento em que procuro mais continuidade e um lugar onde possa aproveitar ao máximo estes últimos anos da minha carreira. Ainda me sinto suficientemente bem para competir. Vou procurar novos horizontes para cumprir esse objetivo”, declarou.

O atacante falou também sobre um possível retorno ao River Plate, clube no qual fez sucesso antes de seguir para o futebol europeu.

“É um clube que levarei sempre no meu coração. Sou grato a eles, pois me formaram como pessoa e como profissional. O River é a equipe da minha vida na Argentina, tal como o Millonarios é na Colômbia, mas agora estou focado no que vem a seguir”.

Falcao fez 12 gols pelo Rayo

Em três temporadas no Rayo Vallecano, Falcao García disputou 79 partidas, com 12 gols marcados. Ele não chegou a ser titular absoluto da equipe e também sofreu com algumas lesões.

Além do Rayo Vallecano, Millonarios e River Plate, Falcao passou por grandes times da Europa, como Porto, Atlético de Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea e Galatasaray.

A despedida do Rayo Vallecano pode ocorrer neste sábado, quando a equipe enfrenta o Athletic Bilbao, em Madri, às 13h30 (de Brasília). A partida é válida pela última rodada do Campeonato Espanhol. O time de Vallecas está na 16ª colocação, com 38 pontos, porém sem chances de cair para segunda divisão. Cádiz, Granada e Almería foram rebaixados.

