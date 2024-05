Joia do Botafogo celebra estreia no profissional: ‘Eu quase desisti’

Com gols de Luiz Henrique e Júnior Santos, o Botafogo venceu o Vitória por 2 a 1 no Barradão e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo teve um sabor especial na carreira de Fabiano. Afinal, o atacante de 18 anos entrou em campo no segundo tempo e disputou sua primeira partida no profissional.

“Muito feliz. Só Deus sabe o que passei para chegar aqui hoje, tudo que eu e minha família passamos. Isso é muito gratificante para mim. Se não fosse eles, eu não teria essa oportunidade. Eu quase desisti de jogar bola por ter sido dispensado. Hoje estar aqui para mim não tem coisa melhor. Agradeço ao Botafogo por tudo”, disse Fabiano.

LEIA MAIS: Botafogo fará treino aberto em apoio ao Rio Grande do Sul

Estreia de Fabiano no Botafogo

O atacante chorou depois do jogo. No entanto, as lágrimas não foram em razão da estreia ou da classificação. Em abril de 2023, Ambrósio Rocha da Silva, avô do centroavante, faleceu. A joia alvinegra, dessa forma, fez uma promessa ao familiar de que chegaria ao profissional do clube.

“Perdão, vovô, não consegui realizar o sonho do senhor antes de partir. Mas prometo dar o meu melhor pelo senhor e por minha família. Cuida da gente daí de cima, por favor. Prometo jogar pelo profissional do Botafogo pelo senhor”, escreveu Fabiano depois da morte do avô.

Aliás, o Glorioso entra em campo na próxima terça-feira (28/05), diante do Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília), pela sexta e última rodada do Grupo D da Libertadores. Com nove pontos conquistados, os jogadores alvinegros já estão classificados para as oitavas de final da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.