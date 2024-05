Maior artilheiro da França anuncia aposentadoria da seleção após Eurocopa

Olivier Giroud deixou sua marca na história da seleção francesa - Foto: Franck Fife/AFP via Getty Images - (crédito: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Maior artilheiro da França e campeão da Copa do Mundo de 2018, o atacante Olivier Giroud anunciou que vai se aposentar da seleção francesa após a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha, com início no próximo dia 14 de junho. Durante entrevista concedida ao jornal francês ‘L’Equipe’, o jogador afirmou que a sua decisão em se afastar da equipe principal do país está relacionada à sua ida para os Estados Unidos e também à idade avançada.

“Quando você faz uma escolha dessas, é também para aproveitar um pouco mais a família. É preciso dizer que essa será a minha última competição com a França. A seleção vai acabar para mim depois da Euro. Vou sentir falta, mas é preciso abrir o espaço para os jovens”, disse Giroud.

Contratado pelo Los Angeles FC na atual janela de transferências, o atacante assinou contrato até 2025, mas tem uma cláusula de renovação que pode estender o acordo até 2026, e terá sua primeira experiência longe do futebol europeu.

Olivier Giroud tem 57 gols com a camisa da seleção francesa e aparece como maior artilheiro da bicampeã Mundial. Além disso, o centroavante é o terceiro jogador que mais entrou em campo pela França. Ele tem 131 jogos no currículo e fica atrás apenas do goleiro Lloris, com 145 jogos, e do ex-zagueiro Thuram, com 142 partidas.

