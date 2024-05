Textor planeja vender Crystal Palace e investir na compra do Everton

Dono da SAF do Botafogo, John Textor está planejando trocar de clube na Premier League. Afinal, o empresário, que detém as ações do Crystal Palace, agora está interessado em investir na compra do Everton. O plano do americano, por outro lado, não é tão simples.

A venda do Everton está encaminhada para 777 Partners, dona do Vasco. No entanto, as negociações ainda não foram concluídas. A ideia de John Textor é observar os próximos passos da novela e avaliar se vale investir na compra.

Dono do Botafogo comenta sobre possível compra do Everton

“Sim (teve conversas compra do Everton). Perguntei se existe uma maneira de resolver essa confusão. Não quero entrar em uma situação em que não seja bem-vindo”, disse John Textor ao portal “The Athletic”.

“Estou observando. A 777 ainda tem contrato. Tem o cara que comanda (Moshiri), que ainda está dando as ordens. Talvez estejamos em uma posição para resolver muitos problemas, mas estamos apenas observando porque há outras pessoas que têm parte no clube. É bastante confuso e algumas coisas precisam estar mais claras”, completou John Textor.

Planos de Textor na Premier League

John Textor está interessado na venda do Crystal Palace por não ter participação majoritária. Afinal, a Eagle Football, empresa do empresário, detém apenas 45% do clube inglês. Além disso, o americano tem um divergência interna sobre o modelo de multiclube.

A venda do Crystal Palace, por sinal, está diretamente relacionada com a compra do Everton. Afinal, não é permitido que dois clubes de uma divisão sejam administrados por uma mesma pessoa.

