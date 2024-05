Diniz fala sobre afastamento e retorno de Alexsander ao Fluminense

O jovem Alexsander voltou a ganhar espaço no Fluminense após caso de indisciplina e já engata boa sequência pelo Tricolor. Ao começar o jogo contra o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (22), ele chegou a seis jogos seguidos atuando no comando de Fernando Diniz – são 11 na temporada.

O treinador, aliás, elogiou muito o atleta de 20 anos, que ficou afastado por duas semanas por um caso de indisciplina. À época, ele e outros três companheiros (Kauã Elias, John Kennedy e Arthur) chegaram a treinar em separado – relembre aqui o caso.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, que valeu vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, Diniz explicou a situação, afirmando que “todo mundo” melhorou após o caso, comemorando, então, a reviravolta após um “evento ruim”.

“Quando aconteceu esse evento em si dos quatro meninos, aquilo ou melhora ou piora, não fica igual mais. Eu acho que a gente fez com que todo mundo melhorasse. O Kauã Elias também melhorou muito e o Arthur também está muito bem. Isso a gente conseguiu a partir de um evento ruim. Isso é uma coisa que eu acho que é uma qualidade que a gente tem juntos aqui no Fluminense”, avaliou.

Diniz elogia joia do Fluminense

O comandante também rasgou elogios ao volante, lembrando sua fase em 2023, quando era dos principais jogadores do elenco. Duas lesões, porém, o atrapalharam, como relata Diniz.

“Quando se machucou, ele era um dos três melhores jogadores do time. Talvez o mais importante. Estava voando baixo, mas teve a primeira lesão, depois veio a segunda que foi pior do que a primeira. Ele tem sofrido com lesões. Está adquirindo o seu melhor ritmo, a sua melhor forma. Nós esperamos que o Alexsander possa jogar no mesmo nível ou até melhor do que no ano passado,” encerrou.

Alexsander fez 36 jogos em 2023 e 11 até o momento na atual temporada. Ano passado, contribuiu com dois gols e duas assistências. Em 2024, no entanto, ainda não marcou e deu um passe para gol.

