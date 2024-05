Vasco realiza Media Day com jogadores; Jair e Paulinho mandam recado

O Vasco realizou, nesta sexta-feira (24), no CT Moacyr Barbosa, o Media Day, evento em que jogadores e comissão ficam à disposição para fotos e vídeos para as mídias do clube, como artes de gols e escalações. E, entre outras postagens realizadas já nesta própria sexta, está um vídeo com a dupla Jair e Paulinho.

Os volantes, que se recuperam de grave lesão no joelho, aparecem juntos mandando recado à torcida do Vasco – veja o vídeo ao fim da matéria. A previsão é que a dupla volte a ficar à disposição somente nos meses finais do ano, aliás.

“”Fala, torcida vascaína! Tô aqui com o Paulinho. Dizer que a gente está com saudades de estar jogando, de estar vestindo a camisa do Vascão. Espero que a gente possa voltar o quanto antes, tá bom?”, disse Jair.

Os jogadores da base recentemente trazidos ao time profissional, como JP, Estrella e Lucas Eduardo, foram os primeiros a participar do evento. Confira algumas fotos abaixo.

O Media Day foi iniciado com a garotada promovida recentemente do sub-20. ???????????? É a primeira vez que os Meninos da Colina participam da produção de conteúdos para a Copa do Brasil e o Brasileiro. ????: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/A1CdYLYZLo — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2024

Jair e Paulinho mandam recado à torcida do Vasco

Um recado especial dos nossos craques Jair e Paulinho para a torcida vascaína, diretamente do Media Day no CT Moacyr Barbosa ??????8??????#VascoDaGama pic.twitter.com/Ynt0Z4DGT0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2024

Outras fotos do Media Day do Vasco

Seguimos na produção de conteúdos no CT Moacyr Barbosa. Vem sendo realizado o Media Day para a Copa do Brasil e o Brasileirão ???????????? ????: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/V1FN2FJuUm — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2024

Mais registros do Media Day realizado com nossos atletas para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil ?????????? ????: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/eUFo1AYNr0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2024

