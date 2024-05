Irregularidade ofensiva expõe fragilidade do Palmeiras

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do Botafogo FC, durante partida v..lida pela terceira fase, da Copa do Brasil, no Est..dio Santa Cruz. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Na noite da última quinta-feira (23), o Palmeiras empatou sem gols com o Botafogo-SP e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação foi confirmada graças ao triunfo na ida, onde o Verdão levou a melhor por 2 a 1, com direito a gol no último minuto.

Apesar de o empate sem gols ter beneficiado o time de Abel Ferreira, a fragilidade do ataque tem sido uma rotina amarga para o Verdão. Dos últimos dez jogos disputados, em cinco o Palmeiras não balançou a rede. Ou seja, em 50% o time não conseguiu ferir o adversário.

Por conta da falta de bola dentro da rede, o Verdão perdeu o embalo logo depois do título estadual. Sendo assim, o time conseguiu apenas cinco triunfos.

Campeonato Brasileiro em baixa

Mesmo com o avanço na Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras está em baixa no Campeonato Brasileiro. Em seis jogos, o Verdão somou apenas oito pontos e fica na nona colocação. Vale citar, que nos últimos dois anos, o time de Abel Ferreira foi campeão do torneio e defende o título da competição.

Calendário do Palmeiras

Sem jogo do Campeonato Brasileiro neste fim de semana, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 30 de maio. O adversário é o San Lorenzo, pela Libertadores da América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.