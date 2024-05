Álvaro Pacheco comanda primeiro treino no Vasco

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresentou nesta sexta-feira (24) após a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, obtida contra o Fortaleza, na terça (21), em São Januário. Dessa forma, o novo treinador, Álvaro Pacheco, comandou sua primeira atividade no CT Moacyr Barbosa.

O português conversou com o grupo e trabalhou junto da comissão técnica nesta primeira atividade. O técnico terá ainda mais uma semana livre de atividades para estrear no comando da equipe. O primeiro jogo de Pacheco pelo Vasco será contra o Flamengo, no dia 2 de junho, no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A diretoria vascaína corre, aliás, na tentativa de regularizar o técnico o jogo em questão. Antes do início das atividades, os jogadores participaram de um Media Day junto da comunicação do clube.

Na segunda-feira (20), Álvaro Pacheco já esteve CT, vendo de perto a última atividade de Rafael Paiva, interino até sua chegada. O treino visava o duelo da Copa do Brasil contra o Fortaleza, que contou com presença do técnico português.

Pacheco foi a São Januário para assistir ao duelo, que valeu vaga nas oitavas de final da competição, e também conversar com os atletas no vestiário.

