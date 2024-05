Vasco quita direitos de imagem atrasados dos jogadores

Elenco do Vasco está com salários em dia - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O Vasco quitou nesta sexta-feira o pagamento de direitos de imagem dos jogadores, que estava atrasado desde a segunda-feira. Esta foi a primeira vez que o clube ficou devendo aos atletas desde que virou SAF.

O pagamento foi possível graças ao dinheiro da primeira parcela do patrocínio com a Betfair. A parceria com a casa de apostas, que começou no início de maio, renderá R$ 70 milhões por ano ao Vasco. O “Atenção Vascaínos” deu a informação primeiramente.

Em paralelo a isso, o Vasco vive uma briga judicial nos bastidores. O grupo associativo, presidido pelo ex-jogador Pedrinho, conseguiu nos tribunais assumir o controle da SAF por conta de problemas que a 777 Partners enfrenta fora do Brasil. A empresa entrou na Justiça esta semana, mas não conseguiu recuperar o controle.

Dentro de campo, o elenco tenta se manter alheio e vem em crescente na temporada. O Cruz-Maltino venceu o Vitória na última partida que fez no Brasileirão e eliminou o Fortaleza nesta semana, nos pênaltis, na Copa do Brasil. Nesta sexta, o técnico Álvaro Pacheco comandou seu primeiro treino e iniciou preparação para o clássico com o Flamengo, no dia 2 de junho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.