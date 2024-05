Real Madrid x Betis: onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado (25/5), Tony Kroos terá uma tarde muito especial. Afinal, um dos astros do Real Madrid, estará fazendo a sua última partida pelo clube, que enfrenta o pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. Afinal, apoiador o alemão divulgou nesta semana que está se aposentando após defender a sua seleção após a Eurocopa.

Com o título garantido com várias rodadas de antecedência, os Madridistas somam 94 pontos, 12 a mais do que o vice-líder Barcelona. Já o Betis está em sétimo lugar, com 56 pontos, já com a vaga à Conference League garantida. O duelo será no Santiago Bernabéu e começa às 16h (de Brasília).

Veja aqui a tabela de classificação do Espanhol

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Com apenas duas ausências, os lesionados Tchouaménoi e Alaba, Ancelotti não deixou claro se escalará força máxima ou poupará alguns dos astros, como Bellungham e Rodrygo. Contudo, Vini Jr deve começar. Mas a certeza é a de que Tony Kroos estará no centro das atenções e com vaga garantida entre os titulares.

Como chega o Betis

O Betis está com muitos desfalques. Bartra, Bakambu, Guido Rodriguez, Pezzella, Abner Vinicius e Isco estão fora. A aposta do treinador Pellegrini em obter um bom resultado está na qualidade técnica do meio de campo, capaz de municiar o artilheiro William José.

Real Madrid x Betis

38ª rodada do Espanhol

Data e horário: 25/5/2024, 16h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos e Bellingham (Guler); Rodrygo (Joselu) e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

BETIS: Bravo; Sabaly, Sokratis, Visus e Miranda; Roca e Cardoso; Ezzalzouli, Fekir e Perez; William Jose. Técnico: Manuel Pellegrini

Árbitro: Isidro Díaz De Mera Escuderos

VAR: Santiago Jaime Latre

Jogos da 38ª rodada do Espanhol (última)

Sexta-feira (24/5)

Girona 7×0 Granada

Sábado (25/5)

Osasuna x Villarreal – 9h

Real Sociedad x Atlético de Madrid – 11h15

Almería x Cádiz – 13h30

Rayo Vallecano x Athletico de Bilbao – 13h30

Real Madrid x Betis – 16h

Domingo (26/5)

Getafe x Mallorca 9h

Celta x Valencia – 11h15

Las Palmas x Alavés – 11h15

Sevilla x Barcelona – 16h

