Karoline Lima se pronuncia após sofrer processo de Éder Militão

Karoline Lima se mudou para a casa do jogador Léo Pereira, do Flamengo, no Rio - (crédito: Foto: Reprodução Instagram @karolinel)

Karoline Lima se pronunciou nesta sexta-feira (24) em relação ao processo em que Éder Militão, seu ex-companheiro, ajuizou contra ela. O jogador do Real Madrid relata, na ação, que a influenciadora não permitiu que a filha fosse visitar o pai na decisão da Champions, em 1º de junho, na Inglaterra.

“Estava sumida por um bom motivo, separando muitos prints, provas, conversas… mandei um grande dossiê, tem mais de 100 prints disponíveis pra nossa querida Gabriella Garcia (advogada) utilizar como achar melhor. É muito legal ter provas de tudo que fala. Eu queria dizer pra vocês que nunca quis entrar com nenhum tipo de ação, processo. Nunca quis pedir nada. Mas agora já autorizei a entrar com tudo que tiver direito. Tudo que eu nunca permitia que ela entrasse, tudo que reneguei, mesmo sendo direito da minha filha pra ter paz e mesmo assim nunca tive”, iniciou.

A influenciadora, aliás, revelou que Militão demitiu a babá de Cecília nesta sexta, por ela estar trabalhando no Rio de Janeiro. Disse, ainda, que se trata de um ato punitivo pela filha não estar mais em São Paulo.

“Como vocês já bem sabem, fale o que quiser sobre mim, invente o que você quiser sobre mim, que a gente vai se resolver na Justiça. Não tente prejudicar uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tá aqui pra ajudar, inclusive num momento que você não está, que é a minha funcionária doméstica, não”, continuou ela.

SEGUE A TRETA! Karol contou que Militão acabou de demitir a funcionária que contratou para cuidar de Cecilia e das coisas dela por ela estar no Rio de Janeiro, na casa de Leo Pereira. Ele também parou de pagar a professora de natação, que estava passando as aulas online para a… pic.twitter.com/m3pgqsDoo8 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 24, 2024

Além disso, Karoline informou que o jogador não está pagando a natação de Cecilia e que, com suas atitudes, está prejudicando a própria filha.

“Essa pessoa que tá aqui em casa foi contratada por Éder Militão pra cuidar da Cecília, cuidar da alimentação, da organização do quarto dela, da limpeza das roupas dela, tudo isso. Já que a Cecília está no Rio de Janeiro, ela também está no Rio de Janeiro para cuidar da Cecília e onde a Cecília estiver, ela vai estar pra cuidar da Cecília. Mas essa mesma funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que sofreu demissão simplesmente pelo fato de que ela está no Rio de Janeiro”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.