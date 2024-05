Diego Pituca critica América-MG em derrota do Santos e ataca rival: ‘Brincalhão’

Praticamente não se falou de jogo após a derrota do Santos para o América-MG pela Série B. Capitão do Peixe, Diego Pituca criticou a atitude do Coelho no lance do primeiro gol, em que o goleiro João Paulo caiu com dores no gramado. Após a partida, o volante disse que Renato Marques não deveria ter marcado o gol, mas disse que agora não tem o que fazer.

“É difícil falar porque a gente viu que o goleiro machucou, e o Renato deveria jogar a bola para fora. Mas ele fez o gol. E depois de você vê o presidente do América falando o tanto de besteira ali… É complicado. Mas agora é ter paciência, não tem como voltar atrás. Vamos continuar trabalhando”, disse Diego Pituca.

Pituca também foi questionado sobre as palavras de Alê, do América-MG, que disse que seu time “deu um chocolate no Santos” e que era jogo para vencer “por três ou quatro gols”. O capitão santista chamou o jogador do Coelho de “brincalhão”, mas ressaltou que ainda terá um jogo na casa do Alvinegro Praiano.

“O Alê falou tudo isso? O Alê é um brincalhão da bola, ele só pode estar brincando. Mas tudo bem, eles vão lá também (na casa do Santos), e aí eu quero ver. Foi um jogo bom, mas agora é continuar trabalhando. A gente espera eles lá também”, finalizou.

