Convocado e futuro pai, Arias lidera estatísticas e vive grande fase no Fluminense

Desde o início da temporada, um jogador do Fluminense tem destacado com a bola no pé e se consolidado como peça-chave no esquema de Diniz. Trata-se de Jhon Arias, que com o gol diante do Sampaio Corrêa, igualou Lelê na artilharia do time em 2024, com seis gols. O colombiano também é o maior garçom da equipe carioca com três assistências, ao lado de Paulo Henrique Ganso.

Sendo assim, é o atleta com maior número de participação de gols do Tricolor na temporada, com nove. Segundo o portal “Sofascore”, ele também lidera outras estatísticas como a de passes decisivos (37), dribles certos (67) e duelos ganhos (194). Além disso, foi dos pés do atleta que saíram os dois gols do título da Recopa Sul-Americana, no triunfo por 2 a 0 sobre a LDU, do Equador, no Maracanã.

Contudo, não é só dentro das quatro linhas que o colombiano vive uma ótima fase, mas também fora delas. Feliz com a gravidez da esposa, Alejandra Ayala, ele comemorou, na quarta-feira (22), colocando a bola dentro da camisa, para simular um barrigão. Aos 26 anos, o meia-atacante está na expectativa por sua primeira filha. Assim, fazer um gol teve um significado especial.

“Foi importante pra mim. Queria marcar o gol. Eu tinha esse sonho de ser pai. Queria ser pai há muito tempo e queria fazer um gol para marcar este momento para mim e para minha mulher e foi ótimo ser no Maracanã, que é o palco do Fluminense”, disse o atleta, que atrai a atenção de clubes de fora do país.

Jhon Arias entre todos do @FluminenseFC na temporada 2024: 1º em Nota Sofascore (7.39)

1º em gols (6)

1º em assistências (3)

1º em participações em gols (9)

1º em passes decisivos (37)

1º em grandes chances criadas (4)

1º em dribles certos (67)

1º em duelos ganhos (194) ???????????? pic.twitter.com/VkAk3EZdWk — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 23, 2024

Convocado para a Copa América

Após dois confrontos com o Santa Fe pela Libertadores de 2021, o Fluminense acertou a contratação de Jhon Arias. De lá para cá, a evolução é notória, o que evidencia que o ponta desabrochou na equipe e que é fundamental no esquema montado por Diniz. Dessa forma, no Mundial de Clubes, apesar da goleada sofrida para o Manchester City, o colombiano foi o terceiro melhor atleta daquela decisão.

Com as atuações, o veloz e dinâmico atleta também se consolidou na seleção de seu país e disputará a próxima edição da Copa América, nos Estados Unidos. O técnico Néstor Lorenzo fez uma pré-convocação e chamou 28 nomes para a Colômbia, que está no grupo do Brasil, ao lado de Costa Rica e Paraguai. O camisa 21 poderá ficar de fora de nove a dez partidas do Tricolor em 2024.

Evolução notória

Apesar de ter perdido um pênalti contra a Bolívia Querida, voltou a ser um dos melhores em campo na classificação do Fluminense para as oitavas da Copa do Brasil. A torcida ovacionou o colombiano e mostrou muito apoio a uma das peças-chave de Fernando Diniz em 2024. O treinador, por sinal, comentou sobre o momento de Arias, que segundo ele é “um dos maiores jogadores do continente”.

Merecida a ovação da torcida (após o pênalti perdido). Porque o Arias, ele foi se construindo, pelo menos desde quando eu estou aqui, esse momento que eu encontrei aqui em 22, ele foi se construindo um dos maiores jogadores do continente, sem sombra de dúvidas. E hoje ele joga aqui muito bem, joga na seleção colombiana muito bem, é um jogador muito confiante. E para mim foi um prêmio na minha vida ter encontrado o Arias”, analisou.

“Eu falei isso pra ele hoje. Ele é uma pessoa especial, o Arias, um jogador especial, é uma pessoa bonita. E precisava estar num ambiente como esse do Fluminense para poder desabrochar. Então ele, por meio do futebol, é isso que o futebol promove, então ele seja a coisa mais bonita que tem. Futebol é um meio pras pessoas se desenvolverem, o Arias hoje é um homem diferente, ele não é um jogador diferente”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.