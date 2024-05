Carille detona arbitragem após derrota: ‘O VAR só trabalha quando quer’

Em uma partida marcada por polêmicas, o Santos perdeu para o América-MG por 2 a 1, nesta sexta-feira (24). As equipes se enfrentaram no estádio Independência, pela sétima rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Fábio Carille ficou bastante na bronca com a arbitragem do jogo. Wilton Pereira Sampaio era o responsável pelo apito no embate,

Afinal, além de não paralisar o jogo quando o goleiro João Paulo sentiu, no lance do primeiro gol do América-MG, Carille também se irritou na origem do segundo gol do Coelho, Para o treinador, o atacante Weslley Patati sofreu falta no início da jogada.

“Nenhum time foi superior. Os goleiros trabalharam o mesmo tanto. No primeiro, apesar do problema com o João Paulo, conseguimos equilibrar e buscar o empate. Acabei de ver que no segundo gol foi falta no Patati. Estranho. O VAR só trabalha quando quer. A gente não consegue entender. Eu fui defensor do VAR, mas é muito complicado. A gente tentou, lutou. Tem dia que será assim. Continuamos na parte de cima da tabela. Agora é pensar no time do Botafogo”, disse Carille.

Carille comenta polêmica no primeiro gol do América-MG

Por fim, questionado sobre o lance do primeiro gol do América-MG, Carille criticou a postura do atleta e de outras pessoas do Coelho e questionou a falta de fair play do jogador.

“Tudo acontece muito rápido. Pessoal do América disse que ninguém avisou o jogador, mas ali ninguém tinha que avisar. Já vimos isso em outros lugares, em outros campeonatos. O pior depois é a sequência disso pelas informações que chegaram. Mas, enfim, esperamos para poder opinar melhor. A gente acaba falando e não tendo provas”, finalizou o treinador.

