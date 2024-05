Planejamento do Al-Hilal inclui venda próxima de Michael

Passagem de Michael no Al-Hilal pode estar próxima do fim - (crédito: Foto: Divulgação/Alhilal Saudi Club)

Oficialmente, a temporada 2023/2024 para o Al-Hilal termina somente na próxima segunda-feira (27). Na data em questão, a equipe joga contra o Al Wehda, às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Saudita, torneio onde já é o campeão.

Entretanto, nos bastidores, o planejamento do clube árabe para a próxima temporada está em curso e a venda de um dos brasileiros integrantes do elenco está em pauta. Trata-se do atacante Michael, atleta que chegou antes mesmo da suntuosa injeção financeira feita pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

A análise de momento dos sauditas é de que a situação contratual do brasileiro favorece uma negociação na atual janela. O acordo entre as partes tem validade até junho de 2025. Logo, o jogador pode assinar um pré-contrato para deixar o Al-Hilal, sem custos, à partir de dezembro deste ano.

É fato que os organizadores do futebol no país se mobilizaram para aumentar o número de estrangeiros que podem ser inscritos de oito para dez. Porém, a gerência do clube onde está Michael quer abrir espaços na lista atual de ocupantes destes postos para fazer investimentos ainda mais ousados na próxima janela de transferências.

Cenário favorável para o Brasil

Desse modo, pelo menos dois clubes do futebol brasileiro acabam, naturalmente, tendo interesse nesse tipo de mobilização. São os casos de Corinthians e Grêmio, responsáveis por uma procura mais intensa antes mesmo de cenário se tornar tão favorável como agora.

No passado, o Al-Hilal chegou a enfrentar um transfer ban (impedimento de inscrever atletas contratados), vindo da Federação de Futebol da Arábia Saudita, envolvendo o meio-campista Mohamed Kanno. Nesse sentido, diante das sondagens recebidas, o clube saudita preferiu se fechar para possíveis propostas por não ter uma previsão de quando conseguiria solucionar o tema da punição.

