Abel prepara reformulação no Palmeiras e testar time da ‘Copa América’

O técnico Abel Ferreira sabe que vai precisar fazer uma reformulação no Palmeiras e já prepara novas mudanças. O treinador está prestes a perder parte de seu time para a Copa América e prepara algumas alterações no time titular. Algo que deve ficar ainda mais nítido no duelo contra o San Lorenzo, na quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela Libertadores.

Aliás, a reformulação por conta da Copa América, foi um dos motivos para o treinador escolher acionar o goleiro Marcelo Lomba no lugar de Weverton na última partida, contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

“Confio nos dois jogadores, decidi na Copa (do Brasil) dar o gol ao Lomba, porque eu tenho que ter nossos jogadores preparados. Vamos ficar sem Gómez, sem o Ríos, sem o Piquerez, sem o Endrick e temos de pensar na equipe. Hoje não fiz isso, mas no próximo jogo é pensar na equipe sem estes jogadores”, disse Abel.

Na semana passada, Abel Ferreira reforçou a necessidade de fazer mudanças na equipe para se adaptar às novas ausências. Para a Copa América, o Verdão sabe que não poderá contar com Endrick. Além disso, Piquerez e Richard Ríos estão na pré-lista de convocados para as seleções do Uruguai e Colômbia. Por fim, o Paraguai ainda não divulgou sua lista, mas Gustavo Gómez deve estar presente.

A Copa América começa em 20 de junho, mas os atletas se apresentam ainda no início do mês por conta dos amistosos disputados pelas respectivas seleções. Assim, o treinador deve ter uma escalação mais preparada para o período da competição de seleções já contra o San Lorenzo.

As alterações que Abel deve fazer no Palmeiras

Com as possíveis saídas para a Copa América, Abel sabe que vai precisar mudar no time. A mais nítida está na defesa. Afinal, sem Gustavo Gómez, Luan e Murilo devem fazer a dupla de zaga. Já na ausência de Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista brigam por uma vaga.

Já no lugar de Richard Ríos, o treinador também não deve ter muita dor de cabeça, já que Aníbal Moreno voltou recentemente de lesão e deve voltar ao time titular.

A posição que realmente preocupa é Endrick. Afinal, o jogador vai para a Copa América e não vai voltar. O centroavante vai para o Real Madrid logo após a competição. Durante o período, Flaco López e Rony devem fazer o setor da joia palestrina. Contudo, para o segundo semestre, o Verdão não descarta ir ao mercado de transferências atrás de uma nova peça.

