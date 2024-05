Manchester United bate City e é campeão da Copa Inglaterra

Manchester United's English midfielder #37 Kobbie Mainoo (R) shoots the ball past Manchester City's German goalkeeper #18 Stefan Ortega and scores his team second goal during the English FA Cup final football match between Manchester City and Manchester United at Wembley stadium, in London, on May 25, 2024. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images)

Festa para a torcida do Manchester United. Neste sábado, 25/5, o time enfrentou o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, no estádio de Wembley lotado. Fez um grande jogo e não tomou conhecimento do favoritismo do atual tetracampeão inglês, vencendo por 2 a 1. Assim, celebra o título e salva temporada ruim: terminou em oitavo na Premier League (pior campanha em 30 anos) e garantiu presença em competição europeia: a Liga Europa. De quebra foi à forra. Afinal, os times decidiram a Copa da Inglaterra na temporada passada e o City foi o campeão. Garnacho e Mainoo marcaram para os campeões. Doku descontou no fim.

O United chega, assim, ao 13º caneco de Copa da Inglaterra. Afinal, ganhou também em 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 e 2016. Apenas o Arsenal (14 tpitulo) o supera. O City, campeão na temporada passada, tem sete: 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023. Com a conquista do United e sua vaga na Liga Europa, o Newcastle (sétimo colocado) perde a vaga na Conference League (que fica com o sexto colcado Chelsea).

Veja aqui os jogos da Copa da Inglaterra

United surpreende no primeiro tempo

O United entrou sem Casemiro. Ele seria reserva, mas nem no banco ficou. Começou o jogo e o City, logo aos 30 segundos, reclamou de um pênalti de Lisandro Martínez em Haaland. Pareceu falta, mas nem o juiz nem o VAR consideraram empurrão no norueguês, para reclamação geral do pessoal do City e de Guardiola. Mas a verdade é que tirando este lance, o City, tocando muito a bola, não se aproximava do gol de Onana. Tanto que quase não finalizou a gol. Para se ter ideia, o primeiro chute na direção do gol foi aos 36 minutos. Naquela altura, o Manchester United. bem mais objetivo, mesmo com menor posse, já vencia por 1 a 0.

O gol saiu num erro duplo do goleiro Ortega e de Gvardiol, aos 29. Dalot, num lançamento da sua intermediária, tentou achar Garnacho. Na disputa, Gvardiol chegou na frente e atrasou de cabeça para Ortega. Mas não observou que o goleiro saiu para tentar cortar a bola, Assim, o encobriu. Garnacho, que vinha na corrida, agradeceu e tocou para o gol vazio. O City, sem se encontrar no ataque, levou outro contra-ataque aos 39. Após rápida troca de passes envolvendo cinco jogadores, Bruno Fernandes tocou para Mainoo fazer 2 a 0. E ficou barato, pois entre um gol e outro, o United teve outro anulado, de Rashford.

City diminui no fim, mas título é do rival

Guardiola voltou com Doku na vaga de Kovacic, aumentando o poder de fogo do ataque. Assim, o City ficou em cima. E pressionando ainda mais depois da entrada de Álvarez, na vaga de De Bruyne. A pressão era total. Haaland madou uma na trave. Walker chutou para grande defesa de Onana e Álvarez quase na entrada da pequena área, chutou raspando a trave de Onana. Tudo antes dos 20 minutos. Mas bola dentro do gol, que é bom, nada.

Com o tempo passando, os Red Devils bem postados na defesa, sustentava a vantagem. Porém, aos 42, Doku recebeu pela esquerda e bateu de fora da área, rasteiro. Onana falhou. O City, enfim, diminuía o placar. E aumentou a pressão. Mas não veio o empate. Enfim, após oito anos, conquistaram novamente a Copa da Inglaterra.

MANCHESTER CITY 1X2 MANCHESTER UNITED

Copa da Inglaterra – Final

Data: 25/5/2024

Local: Estádio de Wembley

MANCHESTER CITY: Ortega; Walker, Aké (Akanji, Intervalo), Stones e Gvardiol; Rodri, Kovacic (Doku, Intervalo), Bernardo Silva e De Bruyne (Julian Álvarez, 11’/2ºT); Foden e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez (Evans, 28’/2ºT) e Dalot; Amrabat, Mainoo, MacTominay (Lindelof, 48’/2ºT) e Garnacho (Mason Mount, 48’/2ºT) ; Rashford (Hojlund, 28’/2ºT) e Bruno Fernandes. Técnico: Ten Hag

Gols: Garnacho , 29’/1ºT (0-1); Mainoo, 39’/2ºT (0-2); Doku, 42’/2ºT (1-2)

Árbitro: Andrew Madley

Auxiliares: Harry Lennard e Nick Hopton

VAR: Michael Oliver

Cartões amarelos: Mainoo (MUN); Álvarez (MCI)

